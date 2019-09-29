Стали известны подробности подписания контракта полузащитника Павла Мамаева с «Ростовом».

Первым на игрока после освобождения из колонии вышло московское «Динамо». На новый номер Мамаева позвонил спортивный директор бело-голубых Роман Орещук. Он назначил ему встречу через девять дней, 26 сентября. Но в этот день руководство «Динамо» провело совещание с игроками, менеджерами и тренерами, на котором был первый зампред правления банка ВТБ Юрий Соловьев. Павлу сообщили, что встречу перенесут на другую дату.

Также одновременно с «Динамо» Мамаеву позвонили из «Ростова». Валерий Карпин лично пригласил футболиста в клуб и расспросил о состоянии и перспективах. Павел честно ответил, что хочет вернуться в Москву и проводить время с семьей, поэтому вероятно выберет столичный клуб.

Но после переноса встречи с Орещуком игрок перезвонил Карпину и спросил, в силе ли предложение главного тренера. Переговоры прошли без проблем, Павел почувствовал заинтересованность в себе, спортивный директор донского клуба Алексей Рыскин согласовал контракт и привез Мамаева в город на медосмотр.

Полузащитника представили как игрока «Ростова» на домашнем матче с «Динамо». На нем присутствовал и первый зампред правления ВТБ Юрий Соловьев. «Одного дня не хватило, одного дня!» – объяснил ему срыв трансфера спортдир Роман Орещук.

Медицинское обследование показало, что в заключении Мамаев несильно потерял в физических кондициях. В «Ростове» 31-летний футболист будет получать 1 миллион евро с учетом бонусов. Об этом пишет «Бизнес ONLINE».

Мамаев провел в СИЗО и колонии больше 11 месяцев за драку с водителем ведущей Первого канала, а также за избиение чиновника Минпромторга Дениса Пака.

«Краснодар» расторг контракт с полузащитником сразу после его освобождения. Павел не попал в дозаявку «Ростова» и вернется в РПЛ после зимнего перерыва.

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