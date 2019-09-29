Болельщики «Спартака» устроили очередную звуковую обструкцию главному тренеру Олегу Кононову во время матча 11-го тура РПЛ против «Оренбурга».

Фанаты принесли на сектор пиджаки, размахивали ими и скандировали: «Прибыл тренер к нам из Тулы, он не выиграл ничего. Это Кононов Олежа. Кто нам притащил его?»

Среди зарядов были и оскорбительные: «Иди на *** [хрен], Кононов Олег».

«Спартак» проиграл четыре матча подряд, затем выиграл в Кубке России у «КАМАЗа».

Пиджак Кононова стал мемом – шутили, что он влияет на результат команды.

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