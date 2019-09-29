Фанаты «Зенита» на матче с «Локомотивом» заметили в одной из вип-лож экс-игрока клуба Владимира Быстрова и вспомнили давнюю кричалку, посвященную его переходу в «Спартак» и обратно.

Вот слова: «Никогда не лги, не предавай, не будь свиньей и Иудой, как Быстров. Помни, что играешь за «Зенит», это клуб один, здесь не терпят ******* [дураков]».

35-летний Быстров, конечно же, все слышал и воспринял ситуацию философски. Он дирижировал в такт трибунам и улыбался. Посмотреть на невозмутимого Владимира и послушать нетленку можно по ссылке.

Кричалка появилась в конце сезона-2009, когда Быстров перешел из «Спартака» обратно в «Зенит».

Также «Вираж» исполнял ее на последнем домашнем матче против «Рубина».

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