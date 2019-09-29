Фанаты«Спартака» в очередной раз неистовствовали из-за работы Олега Кононова на посту главного тренера команды. В 11-м туре РПЛ красно-белые уступили «Оренбургу» и проиграли в чемпионате России в четвертый раз подряд.

Фанатская трибуна зарядила в адрес 53-летнего Кононова оскорбительную кричалку: «Иди на *** [хрен], Кононов Олег». К ней присоединились болельщики у скамейки запасных. Посмотреть видео и посочувствовать Кононову (ну или наоборот) можно по ссылке.

А вот еще жестче.

«Спартак» проиграл с счетом 1:2 и идет на девятом месте.

Также фанаты пронесли на сектор пиджаки и размахивали ими.

Фанаты «Спартака» размахивали пиджаками и вновь оскорбили Кононова

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