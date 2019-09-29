Руководство «Спартака» приняло отставку главного тренера команды Олега Кононова.

Об увольнении сообщается на официальном сайте клуба. Под руководством 53-летнего Кононова «Спартак» проиграл в РПЛ четыре матча подряд. Решающим стало поражение от «Оренбурга» (1:2).

К матчу против «Краснодара» команду будет готовить и.о. Сергей Кузнецов.

Кононов получил пост в ноябре 2018 года, придя на смену Массимо Каррере и некоторое время исполнявшему обязанности главного тренера Раулю Рианчо.

У тренера не сложились отношения с фанатами клуба – они требовали его отставки в нецензурных выражениях.

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