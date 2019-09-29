Нападающий «Рубина» Евгений Марков рассказал о неожиданном характере травмы, полученной во время матча 11-го тура РПЛ против «Уфы».

«Не знаю, как ее охарактеризовать, потому что она в таком месте… в интимном. Попали в нерв, думал, что разбегаюсь, но не смог продолжить матч. Надеюсь, в следующей игре все будет хорошо», – цитирует 25-летнего Маркова Sport24.

Маркова заменили во втором тайме.

Игра завершилась безголевой ничьей, «Рубин» идет 12-м возле зоны стыковых матчей.

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