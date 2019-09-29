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«Травма в интимном месте. Попали в нерв». Форварду «Рубина» не повезло
Мы тоже надеемся, что все будет хорошо.
Нападающий «Рубина» Евгений Марков рассказал о неожиданном характере травмы, полученной во время матча 11-го тура РПЛ против «Уфы».
«Не знаю, как ее охарактеризовать, потому что она в таком месте… в интимном. Попали в нерв, думал, что разбегаюсь, но не смог продолжить матч. Надеюсь, в следующей игре все будет хорошо», – цитирует 25-летнего Маркова Sport24.
- Маркова заменили во втором тайме.
- Игра завершилась безголевой ничьей, «Рубин» идет 12-м возле зоны стыковых матчей.
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