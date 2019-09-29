Полтора месяца назад Олег Кононов виртуозно прошел «Тун», размазал «Ахмат» и даже грохнул ЦСКА – репутация почти выправилась, но тут случилась «Брага». Португальцы отправили «Спартак» в нокдаун, а «Зенит» добил в лучших традициях UFC. Так шокированный Кононов оказался в глубочайшем тильте и просто выхватывал пощечины от андердогов.

«Урал», «Уфа», «Оренбург» – после каждого поражения Олег смотрелся все более жалким. И мимика, и риторика, и чудовищные опоздания на пресс-конференции сигнализировали о том, что мужик поплыл и мечтает поскорее съехать из Тарасовки. Сейчас его можно лишь поздравить: во-первых, с освобождением, во-вторых, с хорошим гонораром – за год он заработал около 70-75 млн рублей. С точки зрения бизнеса ИП Кононов провел 2019-й почти так же эффективно, как ИП Дудь – жаль только, что блогер и коуч вызывали у зрителей полярные эмоции.

Олега убрали ровно на четыре месяца позже, чем требовалось – все было предельно ясно в конце сезона-2018/19. Можно было красиво попрощаться, выплатить неустойку, провести ресерч по рынку, подписать свободного спеца (или переманить того же Валеру) – короче, уйма сценариев. Но топ-менеджеры не признали свою же ошибку и дали Кононову еще один шанс – напрасно.

Олег КононовGetty Images

Сейчас «Спартак» ритуально сжег чучело самого ненавистного человека в клубе, но другие-то остались. А самое главное, что адекватный, классный, грамотный и просто здоровый тренер туда уже не пойдет – это гарантированный удар по репутации и психике. У москвичей жуткие кадровые проблемы (привет Томасу Цорну), тотальный дизморал на фоне девятого места (худшее с 2003-го), минимум времени на перезагрузку и абсолютно критическое неумение забивать голы.

Федун вряд ли договорился с Черчесовым и РФС о совмещении постов, поэтому сейчас надо искать нормального коуча на девять месяцев. Таких просто нет – «Спартак» зажат в угол. В клуб приедет либо очередной наивный стажер вроде Гунько, либо уставший пенсионер типа Венгера, либо жадный арлекин уровня Рауля Рианчо, который расскажет, что солнце обязательно взойдет. Надо только чуть-чуть подождать – все как обычно.

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