«До свидания, твою мать!» Фанаты подкараулили Кононова на выходе со стадиона
Уровень хейта зашкаливает.
Фанаты «Спартака» травили Кононова не только на трибунах. После матча они столпились возле выхода со стадиона «Открытие Арена» и ждали, когда он выйдет.
Собравшиеся наверняка уже узнали в интернете, что 53-летний Кононов уволен. «До свидания, твою мать!» – кричали вслед экс-тренеру, который не обернулся, сел в машину и уехал. Вот здесь – видео.
- Кононова уволили после четвертого поражения в РПЛ подряд – красно-белые уступили «Оренбургу» (1:2).
- Исполняющим обязанности назначен Сергей Кузнецов.
Кононова уволили, но его некем менять. Сейчас в «Спартак» пойдет только сумасшедший
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