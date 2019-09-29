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Калиниченко поблагодарил тренера «Оренбурга» за победу над «Спартаком»
Команда Владимира Федотова приблизила отставку Кононова.
Экс-игрок «Спартака» Максим Калиниченко поблагодарил главного тренера «Оренбурга» Владимира Федотова за победу над своей бывшей командой – результат матча стал причиной увольнения Олега Кононова.
Свидетелем этой сцены стал журналист Дмитрий Шнякин. Он
, что 53-летний Федотов пришел в телестудию спортивной программы, где уже находился Калиниченко. Максим поднялся на ноги, пожал Федотову руку и с выдохом облегчения произнес: «Спасибо!»
- Калиниченко выступал за «Спартак» с 2000 года по 2008-й.
- «Спартак» проиграл «Оренбургу» со счетом 1:2, это стало четвертым поражением в РПЛ подряд. После матча руководство клуба приняло отставку Кононова.
Кононова уволили, но его некем менять. Сейчас в «Спартак» пойдет только сумасшедший
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