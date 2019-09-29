РПЛ требует наличие у тренера лицензии Pro. В «Спартаке» ее нет ни у Кузнецова, ни у кого-то еще

После увольнения Олега Кононова в «Спартаке» сложилась странная ситуация – команду некому выводить на поле в официальных матчах.

Руководство назначило исполняющим обязанности главного тренера Сергея Кузнецова, но у него нет необходимой лицензии. Кузнецов владеет тренерской лицензией категории А, а по регламенту руководить командой должен специалист с лицензией категории Pro УЕФА.

Также известно, что в данный момент в «Спартаке» нет тренеров необходимой квалификации.

С подобной ситуацией столкнулись в «Краснодаре» и «Рубине» – у Мурада Мусаева и Романа Шаронова также пока нет нужных лицензий.

«Краснодаром» номинально руководит Сергей Матвеев, «Рубином» – Эдуардо Докампо.

Кононова уволили после четвертого поражения в РПЛ подряд от «Оренбурга» (1:2).

Кононова уволили, но его некем менять. Сейчас в «Спартак» пойдет только сумасшедший

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