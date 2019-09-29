Капитан «Спартака» Георгий Джикия пообщался с журналистами после объявления об отставке главного тренера Олега Кононова.

– Кононов уволен. Что он говорил в раздевалке?

– Это личное. Я не обсуждаю то, что происходит в раздевалке.

– Почему команда проиграла три домашних матча подряд? Кононов не справился или это дело футболистов?

– Не могу ответить на этот вопрос. Такое бывает. Что касается игроков, каждый старается, бьется, но что-то не получается. Будем работать дальше, чтобы добиваться чего-то большего.

– Комфортно было работать с Кононовым? Команда его не сливала?

– Следующий вопрос.

– Так вам было комфортно работать с Кононовым?

– Да, – цитирует футболиста «Спорт-Экспресс».

– Вы поработали с иностранными тренерами, с отечественными... Сейчас будет новый. У вас есть какие-то предпочтения? Гаттузо был в Москве. С Каррерой было лучше.

– Ох, ***** [черт]. Следующий вопрос, – сказал 25-летний Джикия и после этого покинул зону общения с медиа.

Руководство «Спартака» приняло отставку Карреры после четвертого подряд поражения в РПЛ – красно-белые проиграли «Оренбургу» (1:2).

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Кузнецов.

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