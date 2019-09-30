Бывший полузащитник сборной России Роман Широков заявил, что готов стать тренером московского «Спартака».

«Безусловно, я бы поехал в «Спартак». Сегодня же поехал бы. Пресс меня не пугает. Состав – ничего, разобрались бы.

Если бы у меня была лицензия, то поехал бы. А чего здесь бояться-то? Зачем тогда получаешь лицензию, если боишься пойти куда-то, где есть пресс, где могут шуметь и так далее?», – сказал Широков в эфире одного из федеральных спортивных телеканалов. Его процитировал «Чемпионат».

29 сентября руководство «Спартака» приняло отставку главного тренера Олега Кононова. Он написал заявление после поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2, которое стало четвертым подряд в чемпионате России.

Роман Широков с 2008 года выступал за «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и в 2016-м закончил карьеру в родном ЦСКА. С октября 2017-го по апрель 2019-го работал спортивным директором московского «Динамо».

Кононова уволили, но его некем менять. Сейчас в «Спартак» пойдет только сумасшедший

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