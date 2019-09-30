В подмосковном поселке Маслово напали на жену бывшего полузащитника сборной России Игоря Семшова.

В ночь с 28 на 29 сентября Лариса Семшова осталась одна дома с детьми. Она услышала шум на первом этаже, спустилась и увидела четверых мужчин. Они проникли внутрь после отжатия пластикового окна. У одного из грабителей в руках был пистолет, остальные держали монтировки и железные прутья.

Телеграм-канал Baza сообщил, что Семшова возмутилась и громко выгоняла взломщиков. Но один из преступников ударил женщину и пригрозил, что изобьет детей. Затем банда забрала из сумки Ларисы 15 тысяч рублей, поднялась на второй этаж и забрала ювелирные украшения и ценные вещи. В частности, они унесли несколько наручных часов с бриллиантами, золотые часы Longines, Chopard, Omega, Carl F. Bucherer и Burberry.

Источник «Комсомольской правды» в МВД сообщил, что похищенное оценивается в миллион рублей. По информации телеграм-канала Baza, ущерб составил около 20 миллионов рублей.

Преступники закрыли лица шарфами, но Лариса Семшова заметила, что у них азиатская внешность. Жена футболиста не пострадала, прибывшие на место происшествия сотрудники полиции нашли брошенную монтировку грабителей.

Дом Семшовых не оборудован камерами видеонаблюдения и сигнализацией. По факту кражи возбудили уголовное дело, полицейские нашли отпечатки пальцев злоумышленников.

Игорь и Лариса Семшовы знакомы со школы, учились вместе с первого класса и поженились в 2001 году. У них двое детей – Виктор и Виктория.

Семшов – бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России. Сейчас он работает старшим тренером тульского «Арсенала».

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