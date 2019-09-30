Инсайдер Нобель Арустамян поделился информацией о новом главном тренере московского «Спартака».

«[Генеральный директор красно-белых] Томас Цорн уже несколько недель прорабатывал варианты с потенциальными кандидатами, активно с ними встречался, вел переговоры – вчера [29 сентября] его не застали врасплох отставкой. Цорн понимал, к чему все идет, и последние недели активно консультировался со специалистами на европейском рынке.

Насколько я знаю, сейчас у Цорна есть пара вариантов в Европе. Оба – кандидаты из хорошо знакомой гендиректору части Европы, а именно из Голландии и Германии. Уже на этой неделе или во время паузы на сборные «Спартак» должен сделать выбор. Преемник Кононова будет креатурой Цорна.

Он пока не опытный и не статусный менеджер (все же организовывать сборы и руководить самым большим и проблемным клубом страны – совершенно разные истории), и ему важно набрать вес внутри клуба и проводить свою политику.

Эта политика требует тренера-иностранца, которого Цорн будет полностью контролировать. Россиянин сам хорошо знает футбольный рынок, может напрямую общаться с владельцем клуба и его окружением и быть не столь надежным для Цорна. А в идеале Томас хочет полностью владеть ситуацией в клубе», – написал Арустамян в телеграм-канале.

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