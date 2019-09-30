Назван один из кандидатов на пост главного тренера «Спартака» после отставки Олега Кононова.

По данным газеты «Спорт-Экспресс», генеральный директор московского клуба Томас Цорн рассматривает бывшего коуча «Шальке 04» Доменико Тедеско.

Ранее инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что Цорн хочет нанять иностранца, чтобы получить больше влияния в офисе красно-белых. Гендир москвичей уже проводил встречи с потенциальными претендентами в главные тренеры русской команды. Среди них – коучи из Германии и Голландии.

34-летний Доменико Тедеско возглавил «Шальке» в 2017 году и покинул Гельзенкирхен в марте 2019-го после поражения в плей-офф ЛЧ от «Манчестер Сити» со счетом 0:7. В первый сезон на «Фелтинс Арене» Тедеско привел «кнаппенов» к вице-чемпионству в Бундеслиге.

«Спартак» уволил главного тренера Олега Кононова после поражения от «Оренбурга» со счетом 1:2, которое стало для красно-белых четвертым подряд в РПЛ.

Кононова уволили, но его некем менять. Сейчас в «Спартак» пойдет только сумасшедший

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