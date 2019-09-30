Бывший полузащитник ЦСКА и сборной Японии Кэйсуке Хонда активно занялся трудоустройством.

За последние три дня он дважды предлагал себя в твиттере различным топ-клубам. 27 сентября Кэйсуке написал: «Манчестер Юнайтед», сделайте мне предложение. Мне не нужны деньги, но хочу играть в великой команде и с великими одноклубниками!» Хонда тегнул в твиттере аккаунт «МЮ» и его версию на японском языке.

Когда Кэйсуке понял, что послание не дошло, он попробовал то же самое с итальянским «Миланом». «Всегда хотел помогать вам. Позвоните, когда понадоблюсь!» – твитнул Хонда 30 сентября с меншном «россонери». Полузащитник выступал на «Сан-Сиро» за «красно-черных» с 2014 по 2017 гг.

За три дня обращение к «МЮ» набрало в твиттере японца 9 тысяч ретвитов и 28 тысяч лайков, письмо «Милану» – 2,7 тысячи RT и почти 10 тысяч лукасов за четыре часа.

33-летний Кэйсуке Хонда остался без клуба после расторжения контракта с австралийским «Мельбурн Виктори» в мае 2019 года. Параллельно он с 2018 года тренирует сборную Камбоджи, при этом не завершил карьеру футболиста.

Хонда выступал за московский ЦСКА с 2009 по 2014 гг. и выиграл с армейцами чемпионат, два Кубка и Суперкубок России.

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