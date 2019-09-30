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«Сделаю Федуну предложение, от которого он не сможет отказаться». Певица пообещала вернуть Карреру

«Сделаю Федуну предложение, от которого он не сможет отказаться». Певица пообещала вернуть Карреру
Eurosport

1 час назад

Интрига века!

Солистка проекта Wine Smoke Наталья Винокурова пообещала посодействовать возвращению на пост главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Девушка заявила, что обратится к владельцу клуба Леониду Федуну.

«Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться», – цитирует Винокурову Sports.ru. Девушка не уточнила, что именно она предложит Федуну.

  • «Спартак» уволил Олега Кононова после четырех поражений в РПЛ подряд, Каррера в сезоне-2016/17 завоевал с командой первое чемпионство за 16 лет.
  • Винокурова развивается в интернете – она известна провокационными треками «Снимай штаны» и «Просто подуть».

Кононова уволили, но его некем менять. Сейчас в «Спартак» пойдет только сумасшедший

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