«Сделаю Федуну предложение, от которого он не сможет отказаться». Певица пообещала вернуть Карреру
Интрига века!
Солистка проекта Wine Smoke Наталья Винокурова пообещала посодействовать возвращению на пост главного тренера «Спартака» Массимо Карреры. Девушка заявила, что обратится к владельцу клуба Леониду Федуну.
«Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться», – цитирует Винокурову Sports.ru. Девушка не уточнила, что именно она предложит Федуну.
- «Спартак» уволил Олега Кононова после четырех поражений в РПЛ подряд, Каррера в сезоне-2016/17 завоевал с командой первое чемпионство за 16 лет.
- Винокурова развивается в интернете – она известна провокационными треками «Снимай штаны» и «Просто подуть».
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