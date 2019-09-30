Матч тура

«Локомотив» – «Зенит» – 1:0

Команды Семина и Семака встречались в Москве впервые после Суперкубка, который достался «Локомотиву». В этот раз матч не был таким результативным – судья Евгений Вилков засчитал только один гол из трех благодаря VAR. На 37-й минуте забил Федор Смолов, но Жоау Мариу перед тем как отдать результативный ассист сфолил на Себастьяне Дриусси. Вилков лично пошел отсматривать видеоповтор и отменил взятие повтор, вызвав ярость Палыча и Смолова, который разразился в перерыве.

В начале второго тайма «Локо» забил снова усилиями Гжегожа Крыховяка, и этот шикарный удар из-за пределов штрафной был чистейшим. Семин издевательским жестом показал квадрат, намекая на необходимость видеоповтора, но просматривать было нечего. «Зенит» сравнял в дополнительное время, но VAR на этот раз спас «Локомотив» – Сутормин подыграл себе рукой.

Все результаты тура

«Крылья Советов» – «Тамбов» – 2:0

Команды катали унылую безголевую ничью вплоть до 73-й минуты, когда «Крылья» получили право на пенальти. К мячу подошел Александр Соболев и реализовал 11-метровый, а спустя минуту второй мяч в ворота «Тамбова» забил воспитанник «Зенита» Максим Канунников.

«Ростов» – «Динамо» – 3:0

Команда Карпина на своем поле усугубила динамовский кризис и наверняка приблизила отставку Дмитрия Хохлова. Из-за срочного собрания, которое москвичи провели за день, они упустили Павла Мамаева – тот перешел в «Ростов», и о трансфере объявили аккурат перед игрой.

«Динамо» пропустило три безответных мяча: сначала забил Ивелин Попов, потом оторвался в бомбардирской гонке Элдор Шомуродов, а на 82-й минуте Бактиер Зайнутдинов из Казахстана отправил в сетку третий.

«Урал» – ЦСКА – 0:3

Армейцы знали результат матча в «Черкизово» и имели шансы выйти на первое место в турнирной таблице – нужно было обыграть в гостях «Урал». Красно-синие не подвели Виктора Гончаренко: авторами трех голов стали Хёрдур Магнуссон, Арнор Сигурдссон и Яка Бийол. А Чалов не реализовал пенальти.

«Рубин» – «Уфа» – 0:0

Самый унылый матч тура, который ничем бы не запомнился, если бы не рассказ о травме форварда казанцев Евгения Маркова. Игрок получил травму и заменился во втором тайме, а потом сообщил: «Травма в интимном месте. Попали в нерв».

«Спартак» – «Оренбург» – 1:2

После четвертого поражения в РПЛ подряд Леонид Федун не выдержал и принял отставку Олега Кононова. Матч на «Открытие Арене» был богат на эмоции: фанаты пронесли на стадион пиджаки и размахивали ими, а в адрес коуча летели оскорбительные кричалки. «Спартак» пропустил первым, и большинство спартаковских болельщиков были рады – например, Максим Калиниченко потом поблагодарил тренера «Оренбурга» Федотова за победу. Деспотович на 63-й забил второй, а мяча Мельгарехо для камбэка москвичам не хватило.

Олег КононовGetty Images

«Краснодар» – «Арсенал» – 2:0

«Быки» оправились от пощечины в Лиге Европы и проигранного матча ЦСКА. «Краснодар» оторвался на бедном тульском «Арсенале» и закрепился на втором месте с еще тремя командами. Мячи забили те, кто должен был: Ари (с пенальти) и Шапи-Сулейманов.

«Сочи» – «Ахмат» – 2:0

Фарм-клуб «Зенита» вспомнил, как побеждать, и ворвался в десятку – кто бы мог подумать о таком на старте чемпионата? Андрей Мостовой вкатил гол на 12-й минуте, на 74-й забил Кристиан Нобоа. А Рашид Рахимов подал в отставку, которую клуб принял. Вместо него «Ахмат» примет Игорь Шалимов.

Момент тура

В дополнительное время матча «Локомотива» и «Зенита», когда петербуржцы проигрывали в один мяч, в штрафную побежал Андрей Лунев. Он навесил, мяч влетел в сетку, и в первые моменты казалось, что забил именно голкипер – команда бросилась радостно обнимать Лунева. Позже выяснилось, что пас Андрея стал только этапом атаки – мяч в сетку перевел Роберт Мак – а потом гол отменили.

Цитата тура

В перерыве Федор Смолов давал интервью телевидению и выразил недовольство тем, что его гол не засчитали после просмотра VAR. Федор жирно намекнул, что «Зенит» нечисто играет в РПЛ.

«Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, как только судья показал, что он пойдет смотреть повтор, сказал, что не засчитают гол. Это читалось, потому что еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, я думаю, им отдавать опять первое место и играть за второе.

Календарь под них, мы играем в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Игру они не переносят на один день. Не знаю, что я могу сказать, неприятно, когда не засчитывают гол твоей команды, а так – «Зенит» играет достойно, и, конечно, против них тяжело играть, потому что у них такой подбор исполнителей... Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер», – выдал футболист.

Федор Смолов и Юрий ЖирковGetty Images

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

1. ЦСКА – 25

2. «Локомотив» – 23

3. «Ростов» – 23

4. «Краснодар» – 23

5. «Зенит» – 23

...

15. «Ахмат» – 9

16. «Тамбов» – 8

Бомбардиры РПЛ

1. Элдор Шомуродов («Ростов») – 9 мячей

2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 8

3. Артем Дзюба («Зенит»), Гжегож Крыховяк («Локомотив»), Джордже Деспотович («Оренбург») – 5

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