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«Ахмат» принял отставку Рахимова и оперативно назначил Шалимова

«Ахмат» принял отставку Рахимова и оперативно назначил Шалимова
Eurosport

53 мин. назадОбновлено 28 мин. назад

Еще одна тренерская отставка в РПЛ.

«Ахмат» сменил главного тренера после поражения от «Сочи» в 11-м туре РПЛ: вместо Рашида Рахимова назначен Игорь Шалимов.

Рахимов был готов к отставке и объявил о желании покинуть клуб. «Мне не следует продолжать работать. Попрошу, чтобы мы закончили совместную работу. Я постараюсь не остаться», – цитирует тренера «Р-Спорт».

Руководство грозненцев оперативно поставило на пост Шалимова. «Когда стало известно об уходе прежнего штаба, позвонило руководство «Ахмата». Завтра с тренерским штабом вылетаю в расположение команды. Ситуация, глядя в таблицу, непростая. Задача – выправить эту ситуацию. «Ахмат» – солидный клуб, с традициями, имеет прекрасный стадион и условия для подготовки. Задачи, помимо турнирных, – вернуть болельщиков на стадион. Для этого нужен результат», – приводит его слова «Спорт-Экспресс».

  • «Ахмат» уступил «Сочи» со счетом 0:2.
  • Грозненский клуб располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице.

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