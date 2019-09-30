В Санкт-Петербурге объявлен первый вердикт по драке фанатов «Зенита» с ОМОНом во время матча сине-бело-голубых и «Краснодара». Фанат петербуржцев Денис Первачук приговорен к году колонии-поселения за насилие по отношению к представителю власти – заместителю командира батальона ОМОНа.

Из-за чего фанаты и ОМОН подрались?

Стычка произошла на «Газпром Арене» за пределами чаши стадиона, в перерыве матча четвертого круга РПЛ. Болельщикам не понравилось ограждение зоны для курения, и они принялись его двигать. Фанаты кричали «Один за всех и все за одного», а омоновцы похватались за дубинки.

Кого задержали?

Следственный комитет арестовал четырех фанатов, которые участвовали в драке. Сначала попались трое – двоих поместили под арест до вынесения приговора, третьему выписали подписку о невыезде, о мере пресечения для последнего задержанного медиа не сообщали.

Им оказался мужчина 1983 года рождения. Следствие утверждао, что он, «действуя умышленно и из хулиганских побуждений ударил кулаком сотрудника батальона ОМОН, находившегося при исполнении своих должностных обязанностей, причинив ему физическую боль».

ОМОНGetty Images

На всех подозреваемых завели уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

Кому вынесли приговор?

Пока только одному – Дениса Первачука признали виновным в насилии над представителем власти. Он ударил омоновца по лицу и полностью признал вину – насилие, неопасное для жизни и здоровья. Теперь фанат отправится в колонию-поселение.

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