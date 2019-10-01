Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов по-прежнему интересует английский «Кристал Пэлас».

По информации Evening Standard, главный тренер «орлов» Рой Ходжсон фанатеет от Чалова и считает его одной из восходящих звезд футбола. После провальной попытки приобрести российского нападающего летом 2019-го 72-летний коуч попросил руководство клуба вернуться к переговорам с ЦСКА ближе к лету-2020.

21-летний Чалов в сезоне-2018/19 c 15-ю голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.

Летом ЦСКА отклонил несколько предложений «КП» по трансферу Федора, самое крупное из которых достигало 25 млн евро.

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