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Evening Standard: Чалов нравится Ходжсону, «Кристал Пэлас» вернется за Федором ближе к лету
У ЦСКА будет еще одна возможность хорошенько заработать.
Нападающий ЦСКА и сборной России Федор Чалов по-прежнему интересует английский «Кристал Пэлас».
По информации Evening Standard, главный тренер «орлов» Рой Ходжсон фанатеет от Чалова и считает его одной из восходящих звезд футбола. После провальной попытки приобрести российского нападающего летом 2019-го 72-летний коуч попросил руководство клуба вернуться к переговорам с ЦСКА ближе к лету-2020.
- 21-летний Чалов в сезоне-2018/19 c 15-ю голами стал лучшим бомбардиром РПЛ.
- Летом ЦСКА отклонил несколько предложений «КП» по трансферу Федора, самое крупное из которых достигало 25 млн евро.
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