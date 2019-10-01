Страйкер «Зенита» и сборной России Артем Дзюба рассказал, какую команду считает лучшей за всю историю российского футбола. Артем выбрал состав петербуржцев, в который он перешел в 2015 году.

«Думаю, это был лучший состав в истории российского футбола. По качеству футболистов, по силе, это был очень крутой состав. Кто-то может спорить, кто-то нет, я думаю, что самый сильный. Потому что когда у тебя в команде Халк, Витсель, Гарай, Данни, Кришито, Хави Гарсия, Ломбертс, Нету... это топ. Плюс русские ребята, которые все сборники были», – рассказал Дзюба YouTube-каналу Рашен Football.

«Зенит» в РПЛ-2019/20 делит второе место с «Краснодаром», «Локомотивом» и «Ростовом».

Дзюба забил пять мячей в 11 матчах первенства.

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