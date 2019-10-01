Суд отказал в УДО Протасовицкому, осужденному вместе с Кокориным и Мамаевым

Александру Протасовицкому, участвовавшему вместе с Кокориным и Мамаевым в драках в центре Москвы, отказали в досрочном освобождении.

Клинцовский городской суд Брянской области отказал в удовлетворении ходатайства об УДО, сообщает РИА «Новости».

Причиной могут быть три взыскания, полученные мужчиной за время в СИЗО.

Кокорин подписал контракт с «Зенитом», Мамаев – с «Ростовом».

Оба не смогут выступать в РПЛ до периода зимних дозаявок.

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