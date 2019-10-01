21-летний полузащитник «Спартака» Алекс Крал рассказал о периоде адаптации к российскому футболу и об уровне РПЛ.

«Конечно, я представлял свой старт в команде иначе. Как и любой другой футболист, я хочу побеждать. Тем не менее, после поражения от «Оренбурга» ситуация стала таковой, что тренер ушел. Учитывая результаты, это был лишь вопрос времени. Не знаю, кто займет его место, станет известно в ближайшие дни. Не думаю, что для меня что-то поменялось. Я здесь всего четыре недели и только осваиваюсь, не важно, под чьим руководством.

Уровень футбола в России выше, чем в Чехии, но нет чего-то, с чем я не смог бы справиться. Сравнил бы игры в РПЛ с матчами Лиги Европы: игроки хороши на мяче, у них есть индивидуальное мастерство, но команды уязвимы в защитной линии», – признался Крал в интервью Sport.cz.

Алекс провел за команду два матча и не отметился результативными действиями.

«Спартак» занимает девятое место.

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