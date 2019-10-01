На прошлой неделе футбольный агент Алексей Сафонов дал большое интервью «СЭ». Там Алексей рассказал про деньги Евгения Савина, шубу Сергея Чепчугова и бандитов, которые атаковали дом Сафонова. Но самый важный фрагмент касается договорных матчей. Ниже – ключевая цитата:

– В 2005 году играем в Томске против «Динамо». Чтоб спастись, надо выиграть. Все знают – игра мутная. Бышовец тоже знает – ставит в атаку Скрыльникова с Леоновым, которые вместе сыграли 500 матчей и забили один мяч на двоих. Первый тайм – 0:2! Данни забивает два! Бышовца ненавидел так, что даже в Томске против него землю грыз. Во втором тайме выходит Медведев – сразу забивает. Потом попадает в штангу, от нее в перекладину, а оттуда в другую штангу – и вылетает в поле! Я такого сроду не видел! Потом все-таки делают 2:2, а на 90-й Борзенков двинул с центра поля, Киселев третий забивает!

Агент Сафонов прямым текстом сказал: матч был странный. Если пересмотреть ламповое видео из тех времен, станет понятно: да, «Динамо» вообще не напрягалось в обороне – «Томь» закинула три без сопротивления. Кроме того, удивляет, что москвичи пропускали и не парились – первая и последняя замена случилась уже в добавленное время.

Теперь – еще немного фактов:

1. Дерлей и Колодин получили желтые перед выездом в Томск и не участвовали в спектакле;

2. Манише тоже никуда не полетел и больше не мелькал в «Динамо». Вскоре он дернул в «Челси»;

3. Несколько лет назад на томском форуме прославляли камбэки из 2005-го – тогда «Томь» отыграла 0:2 не только против «Динамо», но и против «Москвы». Последний комментарий, оставленный еще в 2013-м, выглядит так: «Не хотелось бы расстраивать, но с «Динамо» и «Москвой» были красивые доги. Инфа из клуба». Анонимно и бездоказательно? Да, но теперь есть слова Сафонова.

Кроме того, Eurosport.ru связался с Константином Скрыльниковым, который участвовал в том матче. Костя вспомнил, что его почему-то выпустили в нападение, хотя он полузащитник. При этом игрок не в обиде за замену в перерыве: Бышовец выбил команде двойные премиальные, которых бы хватило на корейский автомобиль.

По нашей версии, это 15-20 тысяч долларов – 450-600 тысяч рублей по старому курсу. С одной стороны, логичный бонус за спасительную победу. С другой стороны, теперь мы знаем: у «Томи» были отличные финансовые возможности – следовательно, в теории она могла влиять на соперников.

По поводу странности того матча Скрыльников сказал следующее: «Мы хорошо играли, только голы как-то легко пропустили в первом тайме. Какие-то слухи потом ходили, но ничего конкретного сказать не могу». Классика.

С тех пор прошло 14 лет, но игнорировать слова Сафонова точно нельзя. Человек, чьи клиенты выходили на поле, назвал игру мутной. Она такой и была – значит, нужно тщательно расследовать это дело. Тем более, многие участники матча до сих пор в футболе: например, Точилин тренирует «Сочи», Половинчук преподает в динамовской академии, а кипер Нуну работает в «Вулверхэмптоне».

В последний день сентября в РФС появился департамент защиты игр от договорных матчей. Кажется, для него уже есть работа – пора залезть в архивы, пересмотреть встречу «Томи» с «Динамо», опросить всех, кто участвовал в этом матче и, при обнаружении доказательств, выносить строжайшие приговоры. Такие показательные меры лучше всего защитят русский футбол от договорняков.

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