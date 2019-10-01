Похоже, «Спартак» быстро определился с заменой Олегу Кононову. Журналист Дмитрий Егоров в своем телеграм-канале опубликовал инсайд о новом коуче красно-белых.

«Тедеско – новый тренер «Спартака». В ближайшие дни объявят. Если только как Бердыев не сольется», – написал Егоров.

Ранее сообшалось, что Спартак» предложит Тедеско договор на 2,5 года и годовой оклад в полтора миллиона евро.

Доминико Тедеско 34 года, и он никогда не играл на выском уровне, а занимался тренерством с 23 лет.

Пик его карьеры – «Шальке». Немецкий клуб под руководством Тедеско финишировал на втором месте в Бундеслиге и вышел в плей-офф Лиги Чемпионов.

Тедеско уволили после поражения 0:7 от «Ман Сити» 15 марта 2019-го.

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