У бывшего нападающего «Зенита» Максима Астафьева угнали автомобиль.

По информации телеграм-канала Mash на Мойке, Toyota RAV4 стоимостью в 1,6 миллиона рублей пропала с Варшавской улицы примерно в 17:00 2 октября.

Машина была застрахована, но 36-летний Астафьев потерял полис и не помнит название страховой компании, а момент угона не попал на камеры наблюдения. Сейчас полиция ищет преступников.

Астафьев выступал за «Зенит» с 2000 года по 2004-й.

Сейчас он играет за областной «Ленинградец» в зоне «Запад» ПФЛ.

(Фото: группа «Ленинградца» вконтакте)

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