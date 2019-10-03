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У бывшего игрока «Зенита» угнали машину. Он потерял полис и не помнит название страховой компании
Инцидент не попал на камеры.
У бывшего нападающего «Зенита» Максима Астафьева угнали автомобиль.
По информации телеграм-канала Mash на Мойке, Toyota RAV4 стоимостью в 1,6 миллиона рублей пропала с Варшавской улицы примерно в 17:00 2 октября.
Машина была застрахована, но 36-летний Астафьев потерял полис и не помнит название страховой компании, а момент угона не попал на камеры наблюдения. Сейчас полиция ищет преступников.
- Астафьев выступал за «Зенит» с 2000 года по 2004-й.
- Сейчас он играет за областной «Ленинградец» в зоне «Запад» ПФЛ.
(Фото: группа «Ленинградца» вконтакте)
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