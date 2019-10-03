Экс-полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио ушел из футбола в 33 года. После расторжения контракта с петербуржцами игрок находился в статусе свободного агента.

О своем решении итальянец объявил, опубликовав трогательный пост в инстаграме. «Будучи ребенком, грезившим о футбольной карьере, я пообещал себе, что буду продолжать играть, пока выход на поле вызывает у меня чувство исполнения мечты.

В последние месяцы мой разум и мое сердце прошли сквозь череду смешанных чувств, и я понял, что больше не держу слово. Есть случаи, когда сердце перевешивает над рассудком, поэтому я решил остановиться. Я ни о чем не жалею, спасибо моей семье, научившей с надеждой смотреть в будущее», – написал Клаудио.

33-летний итальянец – серебряный призер Евро-2012.

Маркизио – воспитанник «Ювентуса».

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