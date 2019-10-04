«Краснодар» в кризисе, как и «Спартак». Команду Галицкого хвалят по привычке

За последние годы «Краснодар» не стал самой популярной русской командой, но точно завоевал уважение. Эксперты хвалили «быков» за стремительный прогресс после образования в 2008-м, внимание к инфраструктуре и работу с молодежью. Клуб превратился в Мекку для молодых тренеров, футболистов-тинейджеров и аналитиков – они приезжали на просмотры и курсы, набирались опыта и восхищались организацией.

В 2019-м «Краснодар» сохранил статус: о команде говорят с подчеркнутой симпатией, ждут успехов в Европе, восторгаются стадионом, парком и академией. За дополнительными атрибутами топ-клуба реальные достижения остаются на втором плане – южане больше выделяются успехами вне поля. Накануне матча против «Спартака» разница в восприятии особенно бросается в глаза. Одну команду считают болотом, в котором тонет живое. Другую, наоборот, хвалят за позитивный подход и энергию.

При этом фанаты и эксперты игнорируют проблемы «Краснодара», которых за 11 лет накопилось не меньше, чем полезных дел. Клуб давно закрепился в элите РПЛ, но еще не выиграл ни одного трофея. Ближе всего «быки» подобрались к титулу в финале Кубка России-2013/14, но по пенальти уступили «Ростову». С тех пор команда будто заработала комплекс: она каждый год остается одним из лидеров, но не делает следующий шаг. Два третьих места в чемпионате и выход в 1/8 финала Лиги Европы – скромный результат после сумасшедшего прогресса первых лет.

В этом сезоне тенденция сохранилась. «Краснодар» будто по инерции привлекает лозунгами красивой игры и развития молодежи, но снова вряд ли выиграет трофей. Команда уже вылетела из Кубка России от «Нижнего Новгорода» и провалилась в ЛЧ против «Олимпиакоса». «Быки» выступают в РПЛ и ЛЕ, но ни в одном из турниров не выглядят убедительно. «Зенит», «Локомотив», «Ростов» и ЦСКА лучше готовы к тягучим битвам с андердогами в России. В Лиге Европы дуэт Мусаева и Матвеева взял ноль очков в двух первых матчах и вряд ли напряжет кризисных топов, которые вылетят из главного континентального турнира.

При этом «Краснодар» уже не выглядит наивным и романтичным, как в первые годы в высшем дивизионе. Клуб по-прежнему пропагандирует работу с молодежью и изящный футбол, но на самом деле изменил принципы. Летом в команду пришли Руслан Камболов (29 лет), Реми Кабелла (29), Маркус Берг (33) и Ману Фернандеш (33). В центре защиты с ветераном Мартыновичем играет 30-летний Фьолусон, в атаке с Бергом цепляется за мячи его ровесник Ари.

Отличия «быков» от других топ-клубов незаметно стерлись: они поддерживают академию, но одновременно действуют прагматично, находят легионеров и ищут краткосрочное усиление. Наверняка смену подхода вызвала усталость Галицкого от неудач в еврокубках. Бизнесмен надеялся, что опытные иностранцы добавят команде спокойствия и баланса. Постоянное давление медиа и знакомых только подгоняло владельца. В начале осени агент Мамука Джугели оптимистично спрогнозировал триумф «быков»: «Если Галицкий пойдет до конца, «Краснодар» выиграет Лигу Европы в течение трех лет, если не раньше». От «Краснодара» ждут чудес, даже несмотря на очевидные проблемы.

Слишком молодой состав только ускорил необходимость перестройки. Прошлый сезон показал, насколько «Краснодар» не готов к равномерной борьбе в нескольких турнирах: восемь матчей без побед, разгром от «Севильи», определившее чемпиона поражение от «Зенита», ничьи с «Ахматом» и «Динамо». Даже такая нестабильность не лишила команду места в тройке, но выявила уязвимость «быков». Галицкий отказался от утопической идеи русской «Барселоны» и сосредоточился на конкретных целях. Но даже здесь «Краснодар» ждала неудача.

Магический проход «Порту» временно замаскировал слабую психологию команды – через пару недель недостатки вскрыл «Олимпиакос». Греки показали, что против «быков» необязательно доминировать – достаточно дождаться ошибок, а пропущенный гол лишит соперника уверенности. За вылетом из ЛЧ последовал провал против «Базеля», после которого «Краснодар» не настроился на матч против ЦСКА, в то время как Гончаренко за тайм идеально отреагировал на разгром в Европе.

Марио Фернандес, ЦСКА – «Краснодар»Getty Images

Если смотреть лишь на таблицу, кризис «быков» легко не заметить: они набрали 23 очка, как действующий чемпион «Зенит» и непробиваемый «Ростов» Карпина. Но почти в каждом матче «Краснодар» оказывается на грани и чередует феерию с летаргией. Об этом говорят четыре пропущенных мяча от «Урала» и «Крыльев», а матч с «Арсеналом» решили странный пенальти на Ари и цепкий отбор Шапи в чужой штрафной. Такие победы не хуже других, но они совсем не похожи на комбинационный футбол, который по-прежнему формально провозглашают главной ценностью в «Краснодаре».

Дополнительным отвлекающим фактором стала непонятная ситуация с тренерами. Мусаеву запретили руководить в еврокубках – ожидаемо, учитывая отсутствие лицензии Proи недостаточный стаж для обучения. Клуб дошел до Спортивного арбитражного суда, но получил отказ – молодому коучу нельзя появляться в технической зоне, называться главным тренером и вообще афишировать реальный статус. Вместо него для виду назначили Сергея Матвеева. Спектакль для УЕФА мешает «Краснодару» и лишает авторитета. Трудно представить, как «Барселона», «Ливерпуль» или «Манчестер Сити» скрывают настоящего тренера и превращают руководство командой в фарс.

Сергей МатвеевGetty Images

В «Краснодаре» следуют модным трендам, но ни один европейский клуб не шел по такому пути, даже если мог назначить перспективного молодого специалиста с идеями. В погоне за имиджем самого прогрессивного клуба России и результатами Галицкий погрузил его в хаос: тренер не руководит командой в главных матчах, а индивидуальность потерялась с приходом возрастных европейцев. Дополнительные проблемы доставили травмы, которые Матвеев объяснил слишком просто: «У нас сложный график, мы в основном занимаемся восстановлением игроков. Это связано с постоянными перелетами, играми. Мы провели два матча с «Олимпиакосом» и «Порту» в квалификации ЛЧ, еще были игры с «Локомотивом» и «Зенитом». Это топовые матчи, они заставляли оставлять все силы на поле».

Во-первых, перелеты из-за еврокубков – нормальная ситуация для топ-клуба. Если «Краснодар» не готов к ней, нет смысла вкладываться в развитие и высокие места, а потом оправдывать провалы тяжелым расписанием. Во-вторых, «Краснодар» не первый сезон играет в Европе и раньше не страдал от массовых повреждений лидеров. Скорее, команда просто не подготовилась к напряженному графику из-за тренерской неразберихи, поспешной закупки и отказа от прежних наработок. Галицкий учел, что команда детей не изменит расстановку сил в футболе, но не задумался о значении тренера. Даже блистательные идеи не компенсируют положение Мусаева – пока он набирается опыта, команда лишена лидера в еврокубках.

«Работники «Краснодара» чувствуют себя как в теплой ванне, – раскритиковал клуб агент Дмитрий Селюк. – Они возомнили себя звездами. К краснодарцам ездят перенимать опыт, поэтому теперь они раздувают щеки до нереальных размеров. Они считают, что любой игрок, которого они выбирают, супертоповый». В последние годы «Краснодар» действительно поверил в исключительность, но столкнулся с обычными проблемами: слабым уровнем игроков, однообразной тактикой, спадами концентрации. Ультрасовременная арена и внимание к детскому футболу не сделали клуб неуязвимым.

«Краснодар» потерял индивидуальность, еще не обрел новую идентичность и так и не выиграл трофей. «Локомотив» лучше «быков» раскрыл воспитанников, ЦСКА преподал селекционный мастер-класс и внедрил талантливых ноунеймов, «Зенит» наладил идеальное взаимодействие с медиа и болельщиками. Единственный, кто пока ни в чем не превзошел «Краснодар» – «Спартак». Логично, что сейчас именно эти команды выяснят, у кого больше проблем.

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