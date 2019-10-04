«Он ******* [профукал] прошлый сезон». Жена главного по селекции в ЦСКА сливает Гончаренко

Жена главы селекционной службы ЦСКА Максима Дюкова жестко прошлась по главному тренеру армейцев. В комментариях к одному из постов в инстаграме девушка вступила в диалог с пользователем соцсети на тему результатов команды в последние сезоны и вины Гончаренко в неубедительных результатах прошлой кампании.

Вот несколько панчей дамы: «Меня он никогда не радовал... Он ******* [профукал] прошлый сезон полностью, а сейчас выезжает на ошибках соперников... Я это говорю давно уже. И пацаны все, хоть и неизвестные, но все в порядке. И он принимает решения, когда пацаны, которые в порядке, тупо проседают по лавкам, потому что играть он ставит по личному отношению, а не по боевой готовности... Только потому, что у нас такой ******** [хороший] тренер, мы проиграли всю вторую половину сезона и остались без ЛЧ и денег, а ЦСКА в них нуждается как никто другой, потому что мы нищие. Потому что он боится брать на себя какую-либо ответственность... Просто он обыграл «Реал» и в свете этой заслуги выглядит топчиком, и все так были на кураже после этого, что видимо не заметили, как мы оказались в жопе».

Скрины феерической переписки можно посмотреть по ссылке. На момент публикации приведенных комментариев, профиль в инстаграме, под постом из которого произошел диалог, был открытым. На данный момент – уже нет.

ЦСКА не набрал ни одного балла в двух матчах Лиги Европы.

Команда лидирует в чемпионате России.

Чалов – самый молодой топ-страйкер РПЛ за 15 лет. В 2004-м так забивали Кержаков и Сычев

Качай приложение Eurosport для iOS и Android