Eurosport
«МЮ» наконец победит, «Спартак» – не проиграет «Краснодару». Главные ставки уикенда
Валера Карпин точно расстроит ЦСКА.
Англия. «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед» (6 октября, 18:30)
Ставка: победа «дьяволов» за 1,85
Сегодняшний «МЮ» справедливо ругают за безыдейность и убожество в атаке, но в Премьер-лиге есть команда, у которой с креативом еще хуже, чем у манкунианцев. К счастью для Сульшера, календарь составлен так, что сразу после кошмарных 0:0 с АЗ «Юнайтед» едет в Ньюкасл, где вообще не принято забивать.
За семь туров «сороки» наклевали всего четыре банки – злорадный смех Бенитеса слышно даже из Китая. Если абстрагироваться от случайной победы над «Тоттенхэмом», то «Ньюкасл» может уже сейчас паковать шмотки в Чемпионшип – с такой результативностью надо бултыхаться на дне, а не понижать средний уровень АПЛ.
- Пока «сороки» никуда не вылетели, придется зарабатывать на их лузах. Например, вот по этой ссылочке.
Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images
Италия. «Дженоа» – «Милан» (5 октября, 21:45)
Ставка: обе забьют за 1,71
Самые легкие деньги этих выходных. Оба клуба тонут, в обоих совсем скоро должны смениться коучи – здесь вопрос лишь в том, кто дольше продержится. И для Джампаоло, и для Андреацолли битва в Генуе станет практически судьбоносной. Проигравший сразу выбывает, поэтому игра получится предельно полыхающей. Учитывая, в какой хаотичный футбол рубились «Милан» и «Дженоа» на старте сезона, нужно хватать «Обе забьют» и наслаждаться фестивалем взаимных ошибок, обрезов, ляпов и других курьезов из подвала Серии А.
- Жми на линк, если приготовился смотреть гладиаторский бой двух не самых талантливых алленаторе.
Россия. «Краснодар» – «Спартак» (6 октября, 19:00)
Ставка: непоражение народной команды за 1,89
За последнюю неделю «Спартак» уволил Кононова и поставил Кузнецова – фактически это означает, что москвичи едут в Краснодар без тренера. Но в этом их сила: все по умолчанию ждут пятого поражения в РПЛ подряд, а в реальности может произойти что угодно. На «Спартак» больше вообще ничего не давит (команду заранее похоронили), а у хозяев все наоборот. У них и приличный состав, и лигочемпионские амбиции, и якобы прогрессивный тренер, но игры и результата толком нет ни в России, ни (самое главное) в Лиге Европы.
Ари, «Краснодар»Getty Images
После домашних 1:2 с «Хетафе» «быкам» надо по-любому прихлопнуть раскрепощенный «Спартак», но это далеко не так просто, как кажется по матчам москвичей с «Уралом», «Уфой» и «Оренбургом». С Кононовым красно-белые были предсказуемыми и тоскливыми, а чего ждать от них сейчас, не знает вообще никто. В таких условиях стоит зарядить небольшую сумму на непоражение гостей – там как раз объявился жирненький коф.
- Ссылка на линию тут, не промахнись (ты же не Берг, верно?).
Россия. ЦСКА – «Ростов» (6 октября, 16:30)
Ставка: «Ростов» увезет очки из Москвы за 1,95
Кажется, после двух поражений в ЛЕ психология ЦСКА наконец расшаталась: там уже смирились, что 1-2 фатальных ошибок за матч неминуемы. В этом плане встреча с «Ростовом» должна стать убийственной, потому что Карпин лучше всех в лиге наказывает за зевки в обороне. Тем более что на Юге полный порядок с атмосферой, а ЦСКА погрузился в скандалы из-за монолога жены главного скаута. Таких армейцев надо добивать – Валера, верим. И ставим вот по этой ссылке.
А еще:
- Ставить на нынешний «Монако» – все равно что зайти в казино Монте-Карло и грузить на красное или черное. Сейчас логика простая: после трагического старта монегаски внезапно добились двух побед подряд, поэтому пришло время потерять очки. 1,98 за «фору ноль» на «Монпелье» – адекватная лотерея. Поучаствовать можно вот по этому линку, начало матча – 5 октября, 21:00.