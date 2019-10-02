Ставка: победа «дьяволов» за 1,85

Сегодняшний «МЮ» справедливо ругают за безыдейность и убожество в атаке, но в Премьер-лиге есть команда, у которой с креативом еще хуже, чем у манкунианцев. К счастью для Сульшера, календарь составлен так, что сразу после кошмарных 0:0 с АЗ «Юнайтед» едет в Ньюкасл, где вообще не принято забивать.

За семь туров «сороки» наклевали всего четыре банки – злорадный смех Бенитеса слышно даже из Китая. Если абстрагироваться от случайной победы над «Тоттенхэмом», то «Ньюкасл» может уже сейчас паковать шмотки в Чемпионшип – с такой результативностью надо бултыхаться на дне, а не понижать средний уровень АПЛ.

Пока «сороки» никуда не вылетели, придется зарабатывать на их лузах. Например, вот по этой ссылочке.

Поль Погба, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

Ставка: обе забьют за 1,71

Самые легкие деньги этих выходных. Оба клуба тонут, в обоих совсем скоро должны смениться коучи – здесь вопрос лишь в том, кто дольше продержится. И для Джампаоло, и для Андреацолли битва в Генуе станет практически судьбоносной. Проигравший сразу выбывает, поэтому игра получится предельно полыхающей. Учитывая, в какой хаотичный футбол рубились «Милан» и «Дженоа» на старте сезона, нужно хватать «Обе забьют» и наслаждаться фестивалем взаимных ошибок, обрезов, ляпов и других курьезов из подвала Серии А.

Жми на линк, если приготовился смотреть гладиаторский бой двух не самых талантливых алленаторе.

Ставка: непоражение народной команды за 1,89

За последнюю неделю «Спартак» уволил Кононова и поставил Кузнецова – фактически это означает, что москвичи едут в Краснодар без тренера. Но в этом их сила: все по умолчанию ждут пятого поражения в РПЛ подряд, а в реальности может произойти что угодно. На «Спартак» больше вообще ничего не давит (команду заранее похоронили), а у хозяев все наоборот. У них и приличный состав, и лигочемпионские амбиции, и якобы прогрессивный тренер, но игры и результата толком нет ни в России, ни (самое главное) в Лиге Европы.

Ари, «Краснодар»Getty Images

После домашних 1:2 с «Хетафе» «быкам» надо по-любому прихлопнуть раскрепощенный «Спартак», но это далеко не так просто, как кажется по матчам москвичей с «Уралом», «Уфой» и «Оренбургом». С Кононовым красно-белые были предсказуемыми и тоскливыми, а чего ждать от них сейчас, не знает вообще никто. В таких условиях стоит зарядить небольшую сумму на непоражение гостей – там как раз объявился жирненький коф.

Ссылка на линию тут, не промахнись (ты же не Берг, верно?).

Ставка: «Ростов» увезет очки из Москвы за 1,95

Кажется, после двух поражений в ЛЕ психология ЦСКА наконец расшаталась: там уже смирились, что 1-2 фатальных ошибок за матч неминуемы. В этом плане встреча с «Ростовом» должна стать убийственной, потому что Карпин лучше всех в лиге наказывает за зевки в обороне. Тем более что на Юге полный порядок с атмосферой, а ЦСКА погрузился в скандалы из-за монолога жены главного скаута. Таких армейцев надо добивать – Валера, верим. И ставим вот по этой ссылке.

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