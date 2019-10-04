Бывший итальянский футболист Дженнаро Гаттузо рассказал, кого из российских футболистов выделял в бытность игроком.

«В мои времена было много российских футболистов, которые показывали хорошую технику, в которых была спортивная злость. Игрок, который мне нравился больше всех в те времена, когда я еще сам выходил на поле – Валерий Карпин, когда он в Испании играл», – цитирует 41-летнего Гаттузо «Советский спорт».

Гаттузо завершил карьеру футболиста в 2013 году и стал тренером. Последнее место работы, «Милан», он покинул после сезона-2018/19 без выплаты неустойки.

Недавно итальянец побывал в Москве – ходили слухи, что он возглавит один из российских клубов.

Гаттузо: «Читал, что могу возглавить «Динамо», «Краснодар», «Спартак»… Это все неправда»

Качай приложение Eurosport для iOS и Android