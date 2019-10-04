Вратарь «Краснодара-3» при счете 2:2 пошел в штрафную соперника и принес команде победу
Лунев, учись!
«Краснодар-3» обыграл «Интер» из Черкесска благодаря решающему голу вратаря. Матч закончился со счетом 3:2.
К концу второго тайма команды забили по два мяча, и голкипер краснодарцев Денис Адамов побежал в штрафную соперника. После подачи углового он подпрыгнул и головой переправил мяч в сетку ворот.
- «Краснодар-3» и «Интер» выступают в зоне «Юг» ПФЛ.
- Обе команды идут во второй половине турнирной таблицы (в зоне «Юг» играют 16 клубов).
Вратарь забил гол в конце матча чемпионата Боливии, поскольку кипер соперников убежал в атаку
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте