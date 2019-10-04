Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».

По информации The Sun, в зимнее трансферное окно манкуниканцы намерены приобрести форварда, и 22-летний Соболев – один из вариантов. Английские журналисты пишут, что в «Крыльях» готовы выслушать предложения от 16,8 миллионов евро. Правда, ранее сообщалось, что отступные за Александра – два миллиона.

В АПЛ действует правило, по которому игрокам из ЕС необходимо разрешение на работу. Документ можно получить, если футболист проводит более 65% матчей в год за национальную сборную, или если клуб обоснует необходимость покупки. Соболев в главной команде страны еще не играл.

«Реален ли интерес «МЮ» к Соболеву? Парень растет, прогрессирует, он полностью сосредоточен на футболе, так что в жизни все возможно», – сказал «Чемпионату» генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков.

В сезоне-2019/20 Соболев забил 8 мячей в 11 турах – в гонке бомбардиров он уступает только Элдору Шомуродову из «Ростова».

«МЮ» также рассматривает Каллума Уилсона («Борнмут»), Муссу Дембеле («Лион») и Марио Манджукича («Ювентус»).

Соболев – о вероятном вызове в сборную: «До зимы – точно не жду. А, может быть, даже и до лета»

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