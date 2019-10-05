Болельщики уничтожили Кононова и Глушакова. Фанатам «Спартака» обязательно надо кого-то ненавидеть

После второго гола «Оренбурга» фанатская трибуна «Спартака» мощнее зарядила «Пошел на *** [фиг], Кононов Олег». К ней присоединился центральный сектор – через пару секунд вся «Открытие Арена» унижала главного тренера. И без того потерявший уверенность коуч потерянно поднял глаза: перед ним обезумевшие мужики трясли пиджаками и средними пальцами. Олега ненавидел весь стадион и еще миллионы спартаковских фанатов в твиттере и перед телевизором.

Тогда за тихого и интеллигентного тренера стало жутко обидно. Он никого не обманывал, не распиливал бюджет, не играл договорняки, не оскорблял. Но именно в нем красно-белые видели главного виновника провала. Они обрушили гнев на одного человека и посчитали, что его преемник обязательно все исправит.

Фанаты логичны – нынешний «Спартак» не может существовать без антигероя. В 2016-м крайним оказался Дмитрий Аленичев: большинство болельщиков тепло восприняли назначение бывшего спартаковца, но трусливый и серый футбол заставил их переобуться. До ада, как у Кононова, Дмитрий не доработал, но фанаты до сих пор празднуют дату поражения от АЕК: кто-то приходит на арену в джерси Ивана Тричковски, похоронившего карьеру Аленя в «Спартаке».

В постчемпионский сезон в Тарасовке начался традиционный бардак: люди в костюмах боролись за власть и славу, футболисты теряли мотивацию, тренер – раздевалку. Для болельщиков стало очевидно, что хаос организовал Наиль Измайлов. Вице-президента обвинили в некомпетентности, жадности и кампании против Массимо Карреры. Фанатский костяк обожал итальянца, заряжал «A tutti! Avanti!» и призывал к отставке Измайлова и гендиректора Сергея Родионова. Акции были как устными, так и творческими – в феврале по Москве расклеили листовки и плакаты «Фантастические твари и когда они покинут «Спартак».

В апреле Леонид Федун удовлетворил желание толпы, но, казалось, что босс лишь пошел на поводу. Например, Родионов через некоторое время всплыл в академии. Вероятно, когда страсти улеглись, нашли бы должность и Измайлову, но эго не позволило Наилю идти на понижение.

Тем более что голодная толпа не наелась, а дела в «Спартаке» все не поправлялись. Новой жертвой выбрали капитана, которого еще год назад боготворили. Фанаты не сомневались в причастности Дениса Глушакова к сливу Карреры, но первая волна хейта утихла из-за общей напряженности вокруг клуба. После вброса аудиозаписей частных разговоров у футболиста не осталось шансов. Болельщики объявили войну: кричалки, растяжки с перечеркнутыми восьмерками, травля в соцсетях.

«Спартак» поддерживал Глушакова, лоббировал акции в раздевалке и не лишал повязки. Ненависть оказалась всепоглощающей и уничтожила Дениса. Недавний кумир дрогнул под давлением, сильно сдал и уехал в Чечню.

На «Открытии» вновь ничего не поменялось: на фланге привозил уже не Дмитрий Комбаров, а Айртон, в центре поля ошибались все, но не Глушаков, а «Спартак» по-прежнему плавал где-то далеко от Лиги чемпионов. Без «бездарей» в кабинетах и «предателей» на поле выбор нового антигероя предсказуемо пал на тренера.

Хейт на Кононова обрушился сразу, и каждый из фанов невзлюбил Олега по-своему. Пиджак раздражал красно-белых за громкие слова про конспекты Константина Бескова и три-четыре месяца на закрепление спартаковского футбола, за предательство игроков тульского «Арсенала» и отсутствие харизмы, за хлипкий характер, едва слышимый голос, одежду, а еще за то, что он не Массимо.

Кейсы с Измайловым, Глушаковым и Кононовым – ключевые в описании фанатской среды «Спартака». Болельщики считают, что в клуб проползают заговорщики, которые не бьются за ромб и разрушают ауру изнутри. Якобы любой сотрудник команды обязан 24/7 думать только о «Спартаке». Плохую форму Романа Зобнина связали с мыслями о рождении ребенка, Алекс Крал словил негатив за улыбку на фото с девушкой. «Самое время улыбаться», – посыл после серии поражений был примерно таким. Николай Рассказов из талантливого воспитанника превратился в балласт, Андре Шюррле быстро сдулся, а Эсекиэль Понсе не замена Зе Луишу, которого критиковали за низкую реализацию, но после трансфера вдруг ставят в пример.

Конечно, главным врагом всегда будет Леонид Федун. Критика босса немного остывала после открытия стадиона и чемпионского сезона, но в дни, когда у «Спартака» все плохо, Арнольдыча поливают. Почти всегда обоснованно: владелец клуба часто ошибается в кадрах, доверяет не тем людям и бессистемно меняет тренеров. Но в «Спартаке» критика никогда не была конструктивной – это травля, ненависть и война. Пример с Кононовым доказал, что дело не всегда в футболе: в первых семи матчах Олег набрал 17 очков, но уже тогда ловил первые волны негатива.

Болельщики перебирают все варианты (менеджер, капитан, тренер) и ищут больное место, виноватое в поражениях или сливе Карреры. Показательная казнь приносит облегчение и надежду, что завтра над «Открытием» взойдет солнце под звуки Лиги чемпионов.

Александр Максименко, «Спартак»Getty Images

После увольнения Кононова я встретил знакомых болельщиков Спартака – вместо приветствия они бросили друг другу: «Поздравляю. Взаимно». Федун обещал передать клуб болельщикам к 2023 году. Но фанаты управляют «Спартаком» уже сейчас: они ищут и выживают неугодных, вершат судьбы и ломают психику. Глушаков и Кононов долго не почувствуют кайф от футбола после ада на «Открытии».

Вскоре спартачи выберут нового изгоя, потому что до Лиги чемпионов уже девять очков, а после Пиджака осталось пепелище. Ближайший месяц станет определяющим: либо это будет Томас Цорн с провальной трансферной кампанией, либо новый тренер, которого зовут не Массимо, либо Ребров, разлагающий коллектив со скамейки, либо Джикия – слишком улыбчивый для капитана. Утрирую, но красно-белые трибуны не знают полутонов. Без ненависти нынешний «Спартак» невозможен.

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