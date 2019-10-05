Журналист Василий Уткин прокомментировал слухи, которые связывают нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева с переходом в «Манчестер Юнайтед».

«Мне адски нравится новость о том, что нападающий «Крыльев Советов» Соболев может перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне совершенно все равно, в чью голову пришло это написать – это настолько нагло, это такой откровенный ****** [выпендреж], что можно только любоваться. Это примерно как поход шамана в Москву или письмо в фейсбуке Серене Уильямс с предложением немедленного секса. Глупо ждать ответа. Надо наслаждаться дерзостью.

Соболев! Красавец! Какая компания тебе светит! Бензема! Суарес! Гризманн! И Соболев. Все они не играли за «МЮ». Такую компанию покидать не хочется. Не боги горшки обжигают, с одной стороны, а с другой – атланты держат небо на каменных руках. Не останавливайся, парень», – написал Уткин в телеграм-канале.

В чемпионате России-2019/20 Соболев провел 11 матчей, забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи.

«Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ.

Уткин: «У одного Миранчука Bentley, у другого – Rolls-Royce. Некуда вложить, сделать нечего?»

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