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«Передовой, современный, гостеприимный». Шварценеггер расхвалил стадион «Зенита»
Арни ерунды не скажет.
Знаменитый американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер похвалил стадион санкт-петербургского «Зенита» – «Газпром Арену».
«Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время – очень эффективный», – заявил Шварценеггер.
- Шварценеггер посетил Санкт-Петербург в рамках форума Synergy Global Forum.
- В сезоне-2020/21 «Газпром Арена» примет финальный матч Лиги чемпионов.
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