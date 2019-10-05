Знаменитый американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер похвалил стадион санкт-петербургского «Зенита» – «Газпром Арену».

«Этот стадион абсолютно великолепен. Просто фантастика! Он передовой, современный, гостеприимный и в то же время – очень эффективный», – заявил Шварценеггер.

Шварценеггер посетил Санкт-Петербург в рамках форума Synergy Global Forum.

В сезоне-2020/21 «Газпром Арена» примет финальный матч Лиги чемпионов.

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