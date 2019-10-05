Московский «Спартак» определился с заменой ушедшему в отставку с позиции главного тренера Олегу Кононову.

По информации журналиста «Чемпионата» Андрея Панкова, завтра, 6 октября, немецкий коуч Доменико Тедеско прибудет в Москву, чтобы в понедельник поставить подпись под контрактом с красно-белыми.

На данный момент экс-тренер «Шальке» – единственный из оставшихся кандидатов на вакантную должность. Кроме того, в назначении немца уверены букмекеры: они дают на это событие крохотные коэффициенты 1,15-1,20.

Тедеско всего 34 года. Он тренерует с 2008-го: в его биографии молодежные команды «Штутгарта» и «Хоффенхайма», основы «Эрцгебирге» и «Шальке».

«Спартак» идет девятым в РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на 11 очков.

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