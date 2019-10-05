Getty Images

За отставку главы судейского корпуса РФС Егорова выступили 14 клубов РПЛ, но он продолжил работу

За отставку главы судейского корпуса РФС Егорова выступили 14 клубов РПЛ, но он продолжил работу
Eurosport

22 мин. назад

Гендир «Уфы» рассказал о наболевшем.

В официальном твиттере «Уфы» появился пост, призывающий главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку.

После матча с «Ахматом» в рамках 12-го тура чемпионата России уфимцы опубликовали твит с хэштегом #ЕгоровУходи, прикрепив к нему видео с двумя неназначенными пенальти в ворота грозненцев.

Кроме того, гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что почти все клубы РПЛ выступают за отставку Егорова. «Ну сколько можно? В каждом туре масса ошибок. Это носит системный характер. 14 клубов РПЛ на недавнем общем собрании высказались против кандидатуры Егорова, но это продолжается дальше и дальше», – приводит слова Газизова телеграм-канал «Ложа прессы».

  • «Уфа» уступила «Ахмату» со счетом 0:1. Этот матч стал первым для «Ахмата» под руководством Игоря Шалимова.
  • В турнирной таблице РПЛ-2019/20 уфимцы занимают шестую строчку, грозненцы – 12-ю.

«Он ******* [профукал] прошлый сезон». Жена главного по селекции в ЦСКА сливает Гончаренко

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте