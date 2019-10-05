В официальном твиттере «Уфы» появился пост, призывающий главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова уйти в отставку.

После матча с «Ахматом» в рамках 12-го тура чемпионата России уфимцы опубликовали твит с хэштегом #ЕгоровУходи, прикрепив к нему видео с двумя неназначенными пенальти в ворота грозненцев.

Кроме того, гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что почти все клубы РПЛ выступают за отставку Егорова. «Ну сколько можно? В каждом туре масса ошибок. Это носит системный характер. 14 клубов РПЛ на недавнем общем собрании высказались против кандидатуры Егорова, но это продолжается дальше и дальше», – приводит слова Газизова телеграм-канал «Ложа прессы».

«Уфа» уступила «Ахмату» со счетом 0:1. Этот матч стал первым для «Ахмата» под руководством Игоря Шалимова.

В турнирной таблице РПЛ-2019/20 уфимцы занимают шестую строчку, грозненцы – 12-ю.

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