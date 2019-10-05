Руководство московского «Динамо» после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 12-м туре РПЛ приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в заявлении.

По информации журналиста Василия Конова, возглавить «Динамо» может Олег Кононов, которого на прошлой неделе уволили из «Спартака». Позже несколько источников это опровергли.

Федун также принял отставку Кононова после проигрыша «Оренбургу».

«Динамо» идет на предпоследнем 15-м месте РПЛ, у команды 4 подряд поражения с учетом Кубка России.

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