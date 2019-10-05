Getty Images
Хохлов уволен из «Динамо»
«Оренбург» хоронит всех.
Руководство московского «Динамо» после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 12-м туре РПЛ приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.
«Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в заявлении.
По информации журналиста Василия Конова, возглавить «Динамо» может Олег Кононов, которого на прошлой неделе уволили из «Спартака». Позже несколько источников это опровергли.
- Федун также принял отставку Кононова после проигрыша «Оренбургу».
- «Динамо» идет на предпоследнем 15-м месте РПЛ, у команды 4 подряд поражения с учетом Кубка России.
«Чемпионат»: Тедеско в понедельник станет главным тренером «Спартака»
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте