Getty Images

Хохлов уволен из «Динамо»

Хохлов уволен из «Динамо»
Eurosport

51 мин. назадОбновлено Только что

«Оренбург» хоронит всех.

Руководство московского «Динамо» после поражения от «Оренбурга» (0:2) в 12-м туре РПЛ приняло отставку главного тренера Дмитрия Хохлова.

«Главный тренер команды Дмитрий Хохлов подал в отставку, которая принята руководством клуба в связи с неудовлетворительными результатами. В ближайшее время будет назначен исполняющий обязанности главного тренера», – говорится в заявлении.

По информации журналиста Василия Конова, возглавить «Динамо» может Олег Кононов, которого на прошлой неделе уволили из «Спартака». Позже несколько источников это опровергли.

  • Федун также принял отставку Кононова после проигрыша «Оренбургу».
  • «Динамо» идет на предпоследнем 15-м месте РПЛ, у команды 4 подряд поражения с учетом Кубка России.

«Чемпионат»: Тедеско в понедельник станет главным тренером «Спартака»

Eurosport на Android

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте