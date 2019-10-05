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Соболев прокомментировал интерес «Манчестер Юнайтед»
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Нападающий «Крыльев Советов» Александр Соболев прокомментировал слухи об интересе от «Манчестер Юнайтед».
«Да я визу уже делаю. На самом деле, не знаю. Думаю, это все желтая пресса. Такого не может быть», – цитирует 22-летнего форварда «Чемпионат».
- «Юнайтед» в зимнее трансферное окно намерен усилиться нападающий. По информации The Sun, Соболев находится среди претендентов.
- Александр забил 10 мячей в 12 матчах РПЛ и возглавляет бомбардирскую гонку (у Элдора Шомуродова из «Ростова» – 9 голов и игра в запасе).
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