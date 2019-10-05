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«Сегодня ничего не произошло». «Тосно» опубликовал твит из небытия

«Сегодня ничего не произошло». «Тосно» опубликовал твит из небытия
Eurosport

42 мин. назад

Что это?!

Прекративший существование российский футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области вдруг напомнил о себе.

«Сегодня ничего не произошло», – появилась запись в твиттере.

Аккаунт не обновлялся с 22 декабря 2018 года, клуб развалился из-за нехватки финансирования еще раньше – летом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «Тосно» банкротом.

  • «Тосно» играл в РПЛ, в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России.
  • После развала команды в Ленобласти создали другой клуб – «Ленинградец» сейчас играет в зоне «Запад» ПФЛ.

«Тосно» и «Кубань» не получили лицензию ФНЛ и лишились профессионального статуса

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