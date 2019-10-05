Прекративший существование российский футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области вдруг напомнил о себе.

«Сегодня ничего не произошло», – появилась запись в твиттере.

Аккаунт не обновлялся с 22 декабря 2018 года, клуб развалился из-за нехватки финансирования еще раньше – летом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга признал «Тосно» банкротом.

«Тосно» играл в РПЛ, в сезоне-2017/18 стал обладателем Кубка России.

После развала команды в Ленобласти создали другой клуб – «Ленинградец» сейчас играет в зоне «Запад» ПФЛ.

«Тосно» и «Кубань» не получили лицензию ФНЛ и лишились профессионального статуса

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