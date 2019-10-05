После стартовых матчей 12-го тура «Спартак» откатился на 12-е место – последняя строчка перед зоной переходных матчей. Ниже падать некуда, дальше только «Динамо». Впервые за почти год красно-белые сыграют без Олега Кононова, но нет уверенности, что увольнение коуча взбодрит команду. Хотя бы потому, что готовил «Спартак» к матчу Сергей Кузнецов – тот же человек, что готовил и при Пиджаке. Никаких изменений временщик не предпримет, поэтому все в Краснодаре будет зависеть от того, что лидеры красно-белых придумают в раздевалке.

Кто посмотрит матч по ТВ

У «Спартака» не будет Жиго, который из-за травмы пропустил игру с «Оренбургом». Сломался Зобнин – Роман исключен из заявки сборной России и так же не поможет красно-белым. Под вопросом выход Айртона, получившего травму в прошлом туре. О состоянии здоровья бразильца ничего не сообщалось. Как о Шюррле, который из-за простуды пропустил оба последних матча.

У «быков» не сыграют травмированные Игнатьев, Классон, Газинский и Кабелла. Не выйдет на «Спартак» и Вилена – Тонни психанул и получил красную карточку в матче с «Арсеналом».

Тонни Вилена, «Краснодар»Getty Images

Форма

«Спартак» подходит к матчу в ужасающем состоянии: в восьми последних матчах у красно-белых две победы и шесть поражений. В сентябре москвичи не набрали в РПЛ ни одного очка и забили всего два гола.

У «Краснодара» дела чуть лучше, но тоже плохие. У «быков» четыре поражения в пяти последних матчах и 1:7 в еврокубках от «Базеля» и «Хетафе». Правда, черно-зеленые отстают от лидера всего на два очка, а москвичи – на 11.

Кто что сказал

Ари, форвард «Краснодара»: «Спартак» играл в последнее время не очень хорошо, и в Краснодаре он, конечно, захочет выиграть. Сейчас в команде поменяли тренера, и он попробует взять три очка. Понятно, будет сложная игра. И, как я сказал, нужно показать другой футбол с первых минут, выигрывать всю борьбу». («СЭ»)

Лоренцо Мельгарехо, полузащитник «Спартака»: «Ситуация в команде непростая. Уже которую игру не можем одержать победу. Мы продолжаем работать, тренироваться, делать все от нас зависящее для того, чтобы добиться результата.

«Краснодар» для «Спартака» принципиальный соперник. Непросто нам будет в этой игре. «Краснодар» сейчас на ходу. Но мы едем только за победой – даже ничья нас не устроит». (официальный сайт «Спартака»)

Лицом к лицу

Последний раз «Краснодар» обыгрывал «Спартак» в РПЛ в 2015 году.

Красно-белые не проиграли «быкам» в восьми последних матчах.

В 16 встречах в РПЛ у «Краснодара» 3 победы и 2 ничьи.

«Спартак» выиграл оба последних матча в Краснодаре – 1:0 и 4:1.

Олег Кононов тренировал «быков» с 2013-го по 2016-й.

Ари выступал за «Спартак» 3 года. После Москвы бразилец переехал как раз в «Краснодар».

Николай Рассказов («Спартак»)Getty Images

Люди в черном

Встречу рассудит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым. В 2019-м 36-летний рефери работал на двух матчах красно-белых – «Спартак» проиграл и ЦСКА (0:2), и «Зениту» (0:1). «Быки» при Виталии обыграли «Арсенал» (3:0) и уступили «Ахмату» (0:1).

В центре внимания

Герой

«Спартак» приехал в Краснодар без тренера и с дырой в обороне. Последний раз красно-белые играли на ноль 3 августа, и без травмированного Жиго будет максимально тяжело. Но у москвичей есть Максименко – голкипер, который на кураже может вытащить любой матч (например, встречу в Краснодаре в прошлом сезоне).

Фанаты выбрали Александра лучшим игроком клуба в двух последних месяцах. Это говорит о том, что в Краснодаре у москвичей надежда только на него. Если Максименко проснется в нужном настроении, то может спасти команду от пяти поражений подряд.

Букмекеры не видят в Максименко главного претендента на MVP матча. По их мнению, лучшие шансы на приз у Ари – 6,40. В тройку потенциальных героев вошли Понсе (7,20) и Бакаев (7,8).

Александр Максименко, «Спартак»Getty Images

Неудачник

Фланги обороны – слабейшее место «Спартака». Рассказов проваливает сезон, характера Ещенко не всегда хватает, Айртон потерялся без тренера. Бразилец неплохо обостряет в атаке, но в обороне регулярно ошибается. Против него, скорее всего, выйдет бодрый Шапи. Его ускорения и открывания за спину могут смутить Айртона, который слабо выбирает позицию.

Победа «Краснодара»: 1,89

Ничья: 3,72

Победа «Спартака»: 3,84

«Спартак» не забьет за 2,90

Олег Кононов обещал построить атакующий «Спартак», но впереди москвичи максимально безнадежны. В четырех последних матчах РПЛ красно-белые забили лишь дважды – оба раза после угловых («Уралу» и «Оренбургу» дома). Против «Уфы» и «Зенита» москвичи не придумали вообще ничего. Понятно, что «Краснодар» сыграет авантюрнее всех остальных соперников «Спартака», но это не поможет потухшему клубу.

«Краснодар» победит с голом Ари за 3,58

Ари – форвард, который опасен при предельной мотивации: при истечении контракта и игре против бывшей. Бразилец все еще обижен на «Спартак» и настраивается на красно-белых не хуже Погребняка. Забить бывшему клубу – дело чести для него.

Ари в прекрасно форме: 4+2 в пяти последних матчах. Если прибавить к этому ужасный «Спартак» и его дыры в обороне, то бразилец может сделать разницу.

Ари, «Краснодар»From Official Website

Легионеры забьют больше россиян за 1,85

Из 12 мячей «Спартака» в РПЛ только три русских: постарались Бакаев (сразу дубль) и Джикия (со стандарта). Учитывая, что Зелимхан все чаще сваливается в безрассудный дриблинг, а корнеры красно-белых не так опасны, нет причин рассчитывать, что у москвичей забьют русские.

У «быков» больше всех забивает русское трио: Сулейманов, Ари и Игнатьев (4+3+3). Но Иван травмирован, а Шапи и бразилец с паспортом никогда не имели прочного места в старте. «Краснодар» так часто играет в ротацию, что предсказать основу практически нереально. Проще говоря, есть вероятность, что легионеров в атаке будет больше, а значит и шансов на успех ставки.

Максименко сыграет лучше Сафонова по оценке WhoScored за 1,85

«Спартак» сейчас настолько разобран, что вряд ли выстоит в Краснодаре. Спасти москвичей может Максименко, который стал лидером в этом сезоне. «Быки» будут много атаковать, добивать красно-белых и мстить за серию неудачных матчей в прошлом.

Как мы ранее разобрались в пункте с героем, Александр может стать лучшим в матче. Работы у него будет намного больше, чем у Сафонова. Соответственно, проявить себя и заработать лучшую оценку, тоже.

Ориентировочные составы

«Краснодар»

«Спартак»

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Где смотреть

Лучше не смотреть, а читать: онлайн-трансляция начнется на Eurosport в 18:50 (мск). По этой ссылке ты получишь максимум информации о сэйвах Максименко и проблемах «Спартака».

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