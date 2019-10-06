Бывший российский футболист Виталий Бут, ставший депутатом городской думы Новороссийска, сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия.

По информации РЕН ТВ, 4 октября 46-летний Бут ехал за рулем автомобиля Range Rover в состоянии алкогольного опьянения. Его задержали и возбудили дело по двум статьям: оставление места аварии и управление автомобилем в нетрезвом виде.

Бут выступал за московское «Динамо», «Локомотив», «Черноморец» и тульский «Арсенал». Он завершил карьеру в 1998 году.

Младший брат Виталия Владимир – тоже футболист, и более известный: в сезоне-1996/97 он выиграл с «Боруссией» Лигу чемпионов.

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