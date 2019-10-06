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Дзюба здесь не изгоняет дьявола, а объясняет судье, как уворачиваться от мяча

Дзюба здесь не изгоняет дьявола, а объясняет судье, как уворачиваться от мяча
Eurosport

25 мин. назад

Еще один эпизод в копилку дзюбомемов.

В матче 12-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Уралом» произошел забавный эпизод между нападающим петербургского клуба Артемом Дзюбой и арбитром Николаем Волошиным.

В середине первого тайма «Зенит» владел мячом, и он случайно угодил в судью. Волошин не успел увернуться, атаку пришлось прервать. Это возмутило 31-летнего Дзюбу – он подошел к рефери и объяснил, как правильно уворачиваться от мяча.

  • В матче с «Уралом» Дзюба стал автором голевой передачи на Бранислава Ивановича.
  • Матч завершился со счетом 3:1 в пользу петербуржцев.

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