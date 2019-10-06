Нескольких фанатов «Зенита» задержали за организацию прохода без согласования с администрацией

Нескольких фанатов «Зенита» задержали перед выездным матчем 12-го тура против «Урала».

Болельщики провели мирный проход совместно с фан-группировкой «Урала», но перед началом матча нескольких участников шествия задержали у входа на сектор без объяснения причин. По информации Sport24, им предъявят обвинения за организацию публичной акции без согласования с администрацией.

Фанаты «Зенита» выразили протест тем, что молчали почти весь первый тайм, а в начале второго демонстративно ушли с сектора.

«Зенит» выиграл у «Урала» со счетом 3:1.

За «Зенит» забили Иванович, Оздоев и Азмун, «Уралу» помог срезавший мяч в свои ворота Шатов.

Фанат «Зенита» получил год колонии-поселения за драку с ОМОНом на матче с «Краснодаром»

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