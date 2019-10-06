Other Agency

Ломовицкий выбил мяч во время подброса Гилерме и забил, Лапочкин отменил гол и дал желтую

Ломовицкий выбил мяч во время подброса Гилерме и забил, Лапочкин отменил гол и дал желтую
Eurosport

31 мин. назад

Справедливое решение арбитра?

«Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России выиграл у тульского «Арсенала» – 2:1.

Во втором тайме туляки едва не ушли от поражения. Голкипер «Локомотива» Гилерме хотел выбить мяч вперед, но его обокрал полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий и забил в ворота. Главный судья Сергей Лапочкин не засчитал гол и показал Ломовицкому желтую карточку.

В сезоне-2003/04 похожий эпизод приключился в английской Премьер-лиге, а в ролях Гилерме и Ломовицкого выступили Брэд Фридель и Тьерри Анри. Тогда гол Анри также не был засчитан.

Видео

  • «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.
  • «Арсенал» с 14 очками идет на седьмом месте.

«Сегодня ничего не произошло». «Тосно» опубликовал твит из небытия

Eurosport на iOS

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

По теме

Чемпионат России

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте