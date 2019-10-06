«Локомотив» в матче 12-го тура чемпионата России выиграл у тульского «Арсенала» – 2:1.

Во втором тайме туляки едва не ушли от поражения. Голкипер «Локомотива» Гилерме хотел выбить мяч вперед, но его обокрал полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий и забил в ворота. Главный судья Сергей Лапочкин не засчитал гол и показал Ломовицкому желтую карточку.

В сезоне-2003/04 похожий эпизод приключился в английской Премьер-лиге, а в ролях Гилерме и Ломовицкого выступили Брэд Фридель и Тьерри Анри. Тогда гол Анри также не был засчитан.

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«Локомотив» набрал 26 очков и занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ.

«Арсенал» с 14 очками идет на седьмом месте.

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