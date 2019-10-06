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«СЭ»: скаут лондонского «Арсенала» просматривал Соболева в матче против «Сочи»

«СЭ»: скаут лондонского «Арсенала» просматривал Соболева в матче против «Сочи»
Eurosport

1 час назад

Александр не сплоховал и забил в ворота новичка РПЛ два мяча.

Представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» посетил матч 12-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2).

По данным «Спорт-Экспресса», скаут команды из Англии просматривал страйкера самарцев Александра Соболева, который забил оба мяча. Кроме «Арсенала», за Соболевым следят дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед».

  • Сейчас Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ – на его счету 10 голов.
  • Сегодня Александр впервые получил вызов в сборную России.

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