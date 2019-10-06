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«СЭ»: скаут лондонского «Арсенала» просматривал Соболева в матче против «Сочи»
Александр не сплоховал и забил в ворота новичка РПЛ два мяча.
Представитель селекционной службы лондонского «Арсенала» посетил матч 12-го тура чемпионата России между «Сочи» и «Крыльями Советов» (0:2).
По данным «Спорт-Экспресса», скаут команды из Англии просматривал страйкера самарцев Александра Соболева, который забил оба мяча. Кроме «Арсенала», за Соболевым следят дортмундская «Боруссия» и «Манчестер Юнайтед».
- Сейчас Соболев является лучшим бомбардиром РПЛ – на его счету 10 голов.
- Сегодня Александр впервые получил вызов в сборную России.
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