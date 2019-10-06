Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал поражение от «Ростова» в рамках 12-го тура РПЛ.

«Эмоционально мы были очень плохо готовы. Удар, который нанес «Эспаньол», сегодня сказался. Но к этому надо быть готовым. Не надо забывать, что до этого у нас была хорошая серия. Все идут плюс-минус два очка. Мы должны смотреть только вперед. На этом все, спасибо!» – приводит слова Гончаренко Sport24.

ЦСКА уступил «Ростову» со счетом 1:3, единственный гол армейцы забили в компенсированное время, реализовав пенальти.

В турнирной таблице РПЛ четырехвластие: «Ростов», «Локомотив», «Краснодар» и «Зенит» имеют на счету по 26 очков.

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