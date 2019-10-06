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«Спартак» проиграл 5-й матч подряд, Байрамян уничтожил ЦСКА. Все о 12-м туре РПЛ

«Спартак» проиграл 5-й матч подряд, Байрамян уничтожил ЦСКА. Все о 12-м туре РПЛ
Тимофей Яценко

8 мин. назад

Во главе турнирной таблицы оказались сразу четыре команды.

Матч тура

Увольнение Олега Кононова не помогло «Спартаку»: красно-белые приехали в Краснодар и потерпели пятое поражение подряд в рамках РПЛ.

Игра началась для гостей с холодного душа: уже на третьей минуте Маркус Берг, забыв о своей репутации деревянного форварда, положил в ворота Артема Реброва первый мяч. Спустя 17 минут отличился Сергей Петров и поставил «Спартак» на грань пропасти. Выбраться из ямы москвичи не смогли, ответив краснодарцам лишь одним голом в исполнении Джордана Ларссона.

Игроки «Краснодара» празднуют забитый мяч

Игроки «Краснодара» празднуют забитый мячGetty Images

Временно исполняющий обязанности главного тренера Сергей Кузнецов массово перекроил состав красно-белых: сменщик Кононова не выпустил на поле Максименко, Тила, Бакаева и Понсе. Результат оказался таким же плачевным, как и раньше, – возможно, теперь фанаты «Спартака» поймут, что проблема их команды была не только в Кононове.

Все результаты тура

Игорь Шалимов дебютировал в «Ахмате» с гостевой победы и посвятил ее Рамзану Кадырову, который в этот день праздновал день рождения.

«Оренбург» снял скальпель со второго московского клуба подряд. В прошлом туре бывший «Газовик» выиграл у «Спартака» и отправил в отставку Кононова. На этот раз встречи с оренбуржцами не выдержал Дмитрий Хохлов – теперь у «Динамо» будет новый тренер.

Главный тренер «Рубина» Роман Шаронов

Главный тренер «Рубина» Роман ШароновGetty Images

Казанцы выцарапали победу у главного аутсайдера сезона и немного отдалились от опасной зоны. А вот у «Тамбова» все печально – команда Александра Григоряна плетется на последней строчке с 6-очковым отставанием от 12-го места.

Александр Соболев вновь в огне: форвард «Крыльев» оформил дубль, приговорил «Сочи» и получил первый в своей жизни вызов в сборную России. По слухам, на матче присутствовал скаут лондонского «Арсенала», который следил именно за Соболевым. Скорее всего, представитель лондонской команды остался доволен увиденным. Ждем Александра в АПЛ?

«Зенит» приободрился после победы над «Бенфикой» и уверенно грохнул «Урал» благодаря голам Ивановича, Оздоева и Азмуна. За хозяев тоже забил игрок сине-бело-голубых – Олег Шатов срезал мяч в собственные ворота.

Игроки «Локомотива» празднуют забитый мяч

Игроки «Локомотива» празднуют забитый мячGetty Images

«Локо» взял очень нужные для себя 3 очка и закрепился на самом верху турнирной таблицы вместе с «Ростовом», «Краснодаром» и «Зенитом». «Арсенал» едва не увез из Москвы ничью, но Сергей Лапочкин спорно отменил гол Александра Ломовицкого.

Хорен Байрамян и Эльдор Шомуродов в клочья разнесли оборону ЦСКА, которая ранее получила два от скромного «Эспаньола» в Лиге Европы. «Ростов» взлетел на первую строчку, а армейцы подтвердили, что они находятся в кризисе. Столкнувшийся с огромными проблемами Виктор Гончаренко даже сбежал с послематчевой пресс-конференции – сейчас белорусскому коучу не до разговоров с прессой.

Кадр тура

Фанаты «Спартака» вывесили на стадионе в Краснодаре баннер со словами легенды клуба – Федора Черенкова. «Главное – играть так, чтобы потом при встрече с теми, кто в нас верит, не стыдно было протянуть руку и не отвести взгляда», – говорилось на растяжке, которая выглядела величаво и красиво.

Герой тура

Ну, тут у нас просто не было выбора: Хорен Байрамян из «Ростова» оформил дубль и отдал голевую передачу в матче с ЦСКА, поучаствовав во всех трех голах своей команды. Помните, каким робким инородным телом был Хорик, когда ростовчане рубились с «МЮ» в 1/8 Лиги Европы? За прошедшие пару лет Байрамян резко вырос и стал одним из лидеров желто-синих, а сегодняшний матч лишний раз подтвердил его новый статус.

Хорен Байрамян празднует гол в ворота ЦСКА

Хорен Байрамян празднует гол в ворота ЦСКАGetty Images

Впереди у «Ростова» еще один сложный выезд – 19 октября команда Валерия Карпина сыграет в Санкт-Петербурге против «Зенита». Если Байрамян зажжет и там, то его акции снова подскочат вверх – возможно, уже совсем скоро Станислав Черчесов вызовет Хорика в сборную России.

Цитата тура: «Ничего им не интересно»

Виктор Гончаренко был не единственным, кто сбежал с послематчевой пресс-конференции. Услышав вопрос об отсутствии Романа Еременко, примеру Гончаренко последовал коуч «Ростова» Валерий Карпин. «Один вопрос: почему Еременко с Сигурдссоном не играли? Больше ничего им не интересно», – заявил Карпин.

Лидеры и аутсайдеры РПЛ

  • 1. «Локомотив» – 26
  • 2. «Ростов» – 26
  • 3. «Краснодар» – 26
  • 4. «Зенит» – 26
  • 5. ЦСКА – 25
  • ...
  • 15. «Динамо» – 10
  • 16. «Тамбов» – 8

Бомбардиры РПЛ

  • 1. Эльдор Шомуродов («Ростов») – 10 мячей
  • 2. Александр Соболев («Крылья Советов») – 10 мячей

Русская сборная РПЛ

Русская сборная 12-го тура РПЛ

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